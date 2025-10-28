کمیته انضباطی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، حسین کیهانی دوومیدانی کار و یک ووشوکار زیر ۱۸ سال، را به ترتیب ۸ و ۳ سال از فعالیت در همه حوزه‌های ورزشی محروم کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کنترل دوپینگ ایران نادو پنجم اردیبهشت و در خلال رقابت‌های دو و میدانی جام امام رضا (ع) در مشهد نمونه گیری داخل مسابقه را از حسین کیهانی دونده استقامت انجام داد که پس از بررسی‌ها وجود دو ماده ممنوعه «اریتروپوئیتین و استانوزولول» از لیست مواد و روش‌های ممنوعه وادا در نمونه وی محرز شد. با توجه به تخلف دوپینگ پیشین این ورزشکار در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۱۹ آسیا و دوره محرومیت چهار ساله تا ۲۰ می ۲۰۲۳ و با استناد به قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران، محرومیت وی ۹ ساله بود که به علت پذیرش تخلف این ورزشکار یک سال کاهش یافت و او با محرومیت هشت ساله از ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ تا ۱۴۱۲/۱۲/۲۹ رو‌به‌رو شد که شامل محروم بودن از هرگونه فعالیت ورزشی است.

همچنین یک ووشوکار با توجه به اینکه زیر سن قانونی است، نام وی محرمانه خواهد ماند، اما نمونه گیری از او در حاشیه رقابت‌های انتخابی تیم ملی در تهران انجام و پس از بررسی‌ها وجود ماده ممنوعه «استانوزولول» محرز شد. با توجه به پذیرش تخلف این ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو با تخفیف یک ساله، این ووشوکار را از ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ تا ۱۴۰۷/۰۴/۲۹ از فعالیت در همه حوزه‌های ورزشی محروم کرد.

در پرونده‌های تخلف دوپینگ که ورزشکار تخلف خود را پذیرفته و تقاضای دادرسی و تشکیل جلسه شورای صدرو رای نمی‌کند، کمیته انضباطی ایران نادو ضمن تخفیف یک ساله برای مدت زمان محرومیت، به طور مستقیم اقدام به صدور رای طبق قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران می‌کند.