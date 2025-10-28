عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای عالی استاندارد نظارت‌های دقیقی بر تولید خودرو‌های کشور برعهده دارد؛ گفت: به همین منظور قطعه سازان و خودروسازان باید سطح کیفی و خدماتی قطعات تولیدی و محصول نهایی خود را افزایش دهند.

آقای احسان قاضی زاده هاشمی در گفت و‌ گوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما درخصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره رعایت کیفیت استاندارد در تولید خودرو‌ها؛ گفت: در حال حاضر شورای عالی استاندارد نظارت‌های دقیقی را بر تولید خودرو‌های کشور بر عهده دارد.

وی افزود: قطعه سازان هم باید افزایش سطح کیفی و خدماتی قطعات تولیدی و همچنین استفاده از مواد اولیه تولید قطعات و محصول نهایی را در دستور کار خود قرار دهند که این امر مستلزم نگاه مشترکی است تا ارتقا کیفیت قطعات و محصولات را شاهد باشیم.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: این امر مستلزم آن است که قطعه سازان خودرو با بکارگیری طرح‌های تحقیق و توسعه و به روز رسانی و استفاده از دانش فنی روز در تولید قطعات، به کیفیت لازم دست پیدا کنند.

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اضافه کرد: در کنار رعایت کیفیت و استاندارد، باید نگاه رقابتی و داخلی سازی هم حفظ شود، موضوعی که در جلسه دو هفته پیش شورای عالی استاندارد که با حضور رئیس جمهور، وزاری مرتبط و اعضای شورای عالی استاندارد برگزار شد، بر آن تاکید کردند.

قاضی زاده هاشمی درباره اقدامات مجلس برای رفع مشکلات خودروسازان نیز گفت: مجلس در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و همچنین ارتباط مستمر با وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت‌های ویژه‌ای را برای حل نظام مسائل و مشکلات مالی خودروسازان بکار گرفته است البته این نیاز به پیگیری مجدد دارد.

وی افزود: پیگیری‌هایی برای تامین مالی و ایجاد خط اعتباری با بانک مرکزی و برخی از بانک‌های عامل که اعلام آمادگی کرده‌اند، انجام شده است؛ همچنین این خودروساز با افزایش مرحله به مرحله تولید انبوه خودروی جدید، قطعا می‌تواند بخشی از مشکلات زنجیره تامین مالی را از طریق فروش خودرو تامین کند.