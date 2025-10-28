به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خنداب با موضوع یوم الله ۱۳ آبان و ایام فاطمیه برگزار و در خصوص اجرای برنامه‌های این ایام تصمیم گیری شد.

زنگ پدافند غیر عامل در دبیرستان شهید چمران شهر تفرش، نواخته شد.

آگاهی بخشی به دانش آموزان درخصوص کاهش آسیب‌پذیری در برابر حملات دشمن و حفظ جان مردم، از مهم‌ترین اهداف پدافند غیرعامل است.

به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، جمعی از مسئولین شهرستان، شازند با حضور در شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان این شهر از تلاش‌هاپرستاران و کادر درمان قدردانی کردند.

زنگ پدافند غیر عامل در دبیرستان پسرانه شهید بهشتی آسیابک نواخته شد

در این مانور با به صدا در امدن اژیر دانش اموزان با انجام عملیات امدادونجات وخاموش کردن آتش آمادگی خود را برای بحران‌ها تمرین کردند.

بمناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار جمعی از مسئولان شهرستان تفرش با جانبازان علی اکبر محبعلی، حسین افشاری وعباس خالقی نژاد دیدار واز صبر واستقامت آنها تجلیل کردند.

به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار جمعی از مسئولان شهرستان خنداب با حضور در بیمارستان این شهر از پرستاران با اهدای گل تجلیل کردند.