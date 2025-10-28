به گزارش خبرگزاری صداوسیما از مس‌پرس، سیدمصطفی فیض در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی معدن چین و در دیدار با دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن، با تشریح ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت مس گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان برنامه هفتم توسعه ظرفیت تولید کاتد مس کشور به ۷۰۰ هزار تن در سال افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به جایگاه راهبردی فلز مس در اقتصاد جهانی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶ درصد رشد داشته باشد. در این مسیر، ایران نیز با اجرای طرحهای توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید، در حال تقویت نقش خود در زنجیره جهانی مس است.

فیض با اشاره به طرح‌های در دست اجرا در شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: حدود ۲۰۰ هزار تن از ظرفیت تولید جدید از محل احداث کارخانه تولید کاتد سونگون تأمین خواهد شد که هم‌اکنون در مرحله اجرای عملیات ساخت قرار دارد.

وی افزود: افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین فرآوری و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی، محور‌های اصلی راهبرد توسعه صنعت مس در کشور است.

در این دیدار، علاوه بر مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیران عامل فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی یزد، گهرزمین و فولاد سنگان و نیز جمعی از رایزنان اقتصادی سفارت ایران در پکن حضور داشتند.