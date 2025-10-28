پخش زنده
تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار برگ سند شامل عکس، فیلم، وصیتنامه و خاطرات شهدا و رزمندگان استان زنجان گردآوری شده است.
سرهنگ سودی در اجلاسیه سراسری اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان زنجان و شهدای نانوای سراسر کشور که در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، اظهار کرد: استان زنجان در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره در صف نخست دفاع از دین، انقلاب و ولایت فقیه بوده و مردم این دیار با تکیه بر ایمان قلبی و ارادت به اهلبیت (ع) در تمامی عرصهها خوش درخشیدهاند.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالمهدی (عج) با اشاره به اینکه استان زنجان در طول سالهای دفاع مقدس و پس از آن، ۳۵۳۵ شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، افزود: از این تعداد، ۲۵۸ شهید از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی هستند که نقش پررنگی در پشتیبانی از جبهههای نبرد ایفا کردند.
وی ادامه داد: رزمندگان و بسیجیان زنجان علاوه بر حضور در خطوط مقدم نبرد، در پشتیبانی، پدافند و تأمین امنیت داخلی نیز نقشآفرینی مؤثری داشتند و در قالب لشکرهای ۱۷ علیبنابیطالب (ع)، ۸ نجف اشرف، عاشورا و تیپ مستقل ۲۲۶ انصارالمهدی (عج) در مجموع در ۱۹ عملیات آفندی و ۶ عملیات پدافندی حضور فعال داشتند.
۳۷ شهیده زن زنجانی در دوران دفاع مقدس
سرهنگ سودی با اشاره به حضور ۳۷ شهیده زن زنجانی در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: زنان این استان با اعزام همسران و فرزندان خود به جبههها و همچنین حضور به عنوان امدادگر، پشتیبان و جهادگر، در اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت نقشی بیبدیل داشتهاند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر مجید شهریاری، دانشمند برجسته هستهای کشور و از افتخارات زنجان، گفت: این شهید والامقام با تلاشهای علمی خود در حوزه غنیسازی اورانیوم و توسعه فناوری هستهای، شعار «ما میتوانیم» را به جهانیان اثبات کرد و نشان داد که فرزندان این سرزمین در هر عرصهای پیشگام و تأثیرگذارند.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی انجامشده در چارچوب کنگره ملی شهدای استان زنجان گفت: تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار سند شامل عکس، فیلم، وصیتنامه، دستنوشته، و خاطرات شفاهی شهدا و رزمندگان جمعآوری شده است.
۳۹۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و زندگی شهدا منتشر شده است
وی افزود: در همین راستا، تاکنون ۳۹۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و زندگی شهدا منتشر شده و ۱۰۰ عنوان دیگر نیز در دست تدوین و آمادهسازی است.
سودی با اشاره به اینکه مجموعه فعالیتهای فرهنگی و اسنادی کنگره ملی شهدای زنجان مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است، گفت: این دستاوردها حاصل همدلی مردم، خانوادههای معظم شهدا، پژوهشگران، نویسندگان و فعالان جبهه فرهنگی انقلاب در استان زنجان است که با عشق و تعهد در مسیر حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت گام برمیدارند.
وی خاطرنشان کرد: مستندسازی و تبیین زندگی و سیره شهدا نهتنها وظیفهای فرهنگی بلکه رسالتی ملی است تا نسلهای آینده با تکیه بر این الگوها، راه عزت، استقلال و پیشرفت کشور را ادامه دهند.