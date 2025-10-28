پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در خرمآباد
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت: ۳ واحد صنفی متخلف شامل ۲ رستوران سنتی و یک مرکز خدمات غیر مجاز خالکوبی در استان پلمب شد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از اجرای موفقیتآمیز طرح ضربتی نظارت بر صنوف اظهار داشت: در پی رصد مستمر فعالیتهای صنفی و در راستای پیشگیری از بروز ناهنجاریهای اجتماعی، تعداد ۳ واحد صنفی در سطح استان به دلیل عدم انطباق کامل با ضوابط قانونی و مقررات انتظامی، شناسایی و پلمب شدند.
سرگرد نصیر کوهزادی، افزود: این واحدهای متخلف شامل ۲ رستوران سنتی و یک مرکز بودهاند که اقدام به ارائه خدمات غیرمجاز تتو (خالکوبی) نموده بودند با هماهنگی قضایی پلمب شدند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان تأکید کرد: پلیس با جدیت کامل بر فعالیت واحدهای حساس نظیر قهوهخانهها، کافیشاپها و رستورانها اشراف دارد و هیچگونه مماشاتی با متخلفین صورت نخواهد گرفت.
سرگرد کوهزادی در پایان گفت: به همه صاحبان مشاغل هشدار میدهیم که چتر اطلاعاتی پلیس فعال است و هرگونه تخلف، به ویژه آنچه که مغایر با موازین اخلاقی و قانونی باشد، با برخورد قاطع قانونی و پلمب واحد صنفی مواجه خواهد شد.