برنامه «ساعت ۱۹» از شنبه تا چهارشنبه با نگاهی ویژه به فعالیتهای مردمی در ایران و جهان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با اجرای محمدرضا سلمانی و حسین جعفری راد، فراز و فرود تلاشهای مردم را از زبان خودشان روایت میکند.
آقای علیرضا محمد بیگی تهیه کننده این برنامه با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: این برنامه اولین مجله مردمی برنامه تلویزیونی فقط فعالیتهای گروههای مردمی و گروههای جهادی و کلا اخبار مردم را منتشر میکند و پوشش میدهد و در مجله مردم ساعت ۱۹ پایه ریزی این بود که فعالیتهای گروههای مردمی و فعالیتهای گروههای جهادی و خیریهها را پوشش دهیم که این ویژگی این برنامه است.
محمد بیگی ادامه داد:در دفاع مقدس ۱۲ روزه اتفاقاتی در کشور افتاد، گروههای مردمی و جهادی پای کار آمدند و همبستگی و اتحاد را نشان دادند در صفهای طولانی پمپ بنزین یاری دهنده بودند، یک سری گروههای جهادی دانشجویی به خانههایی که آسیب دیده بودند، رفتند و آنجا را پاکسازی و تمیز و مرتب کردند و..
وی افزود: ما یک مجموعهای از خبرنگاران مردمی در کل کشور به وجود آوردیم که توسط این خبرنگاران در روز خبرها به ما میرسید و ما رصد میکردیم و هر کدام از خبرها که مهمتر بود به آن میپرداختیم و آن خبر را پوشش میدادیم و ارتباط زنده میرفتیم حتی به عنوان مهمان حضوری آنها را به استودیو دعوت میکردیم.
این تهیه کننده تلویزیونی گفت: فعالیتهای بین الملل ما در این مدت بیشتر به فعالیتهایی که در حوزه غزه اتفاق افتاد و جنگ غزه میپرداخت و ان جی یوهای مردم نهاد که در دنیا تظاهرات میکردن را پوشش دادیم که یک نمونه ان خانم مهدیه اسفندیاری بود که به آن پرداختیم.
محمدبیگی در خصوص وجه قالب برنامه گفت: وجه این برنامه هم نمایش هم پوشش و هم بخشهای مطالبه گری بر حسب نیاز است، ما یک تیم تحریریه داریم این تیم تشخیص میدهد که مثلا امروز فلان موضوع مهم است و حتی میتوان از آن مطالبه گری کنیم.
وی در خصوص ساختار برنامه هم گفت: این برنامه بخشهای مختلف و موضوعات مختلف دارد، گفتوگو با خبرنگاران دارد، گفتوگو با فعالان جهادی در استانها دارد، مهمان حضوری از گروههای جهادی دارد، روایتهای جدیدی از نوع کارهای صورت گرفته را داریم، این ترکیبی که هست یک مجله ترکیبی را تشکیل داده است.
محمد بیگی در خصوص بازخورد برنامه گفت: خدا را شکر این برنامه بازخورد بسیار خوبی داشته، حال ما با ساعت ۱۹ خوب است، چون مافقط منتشر کننده اخبار مثبت هستیم، خود این گروهها نظرشان خیلی مثبت بوده و این گروهها، چون در شهرستانها هستند خودشان در آنجا یک فضای رسانهای دارند و منتشر میکنند، این بازخوردها به این طریق به ما رسیده است که یکی از حرکتهای زیبایی که بازخورد بسیار خوبی هم گرفت که یکی از فعالان جهادی که در شهرستان هم زمین کشاورزی داشت، چون چاهها با برق کار میکردند و اگر برق قطع میشد، اب هم قطع میشد در یک کار جهادی مبلغی پول جمع کردند و از طریق خرید و کارگذاشتن پنلهای خورشیدی این مشکل را برای خود و اهالی حل کردند.
وی در خصوص تغییرات در برنامه گفت: ما به دنبال اضافه کردن بخش مطالبه گریها هستیم و اخبار به روزتر و موضوعاتی فارغ ازگروههای مردمی جهادی ولی باز مربوط به مردم شود، در نظر داریم که اضافه کنیم.
این تهیه کننده تلویزیونی در پایان گفت: ما سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۰۴۹ را داریم که به ما پیام میدهند و برای حضور در برنامه یا ارئه خبرها با ما ارتباط میگیرند.