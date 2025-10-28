به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی مدیرکل مرکز قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم آغاز رویداد‌های ملی حفظ قرآن کریم گفت:

رویکرد این مرکز، تمرکز بر گفتمان‌سازی قرآن و حفظ کلام الهی است؛ اما تحقق این هدف بزرگ، نیازمند همکاری همه نهاد‌های فرهنگی و قرآنی کشور است.

حجت‌الاسلام ارباب‌سلیمانی افزود: بر همین اساس، طرح «حفظ شهید سلامی» با هدف ارزیابی و شناسایی نهاد‌ها و فعالان برتر حوزه حفظ قرآن طراحی شد تا ضمن معرفی این مجموعه‌ها، از تلاش‌های آنان در مسیر گفتمان‌سازی قرآنی تجلیل شود.

وی مردمی‌سازی حفظ قرآن را از دیگر رویکرد‌های مهم این مرکز دانست و ادامه داد: طرح «حافظ شو» نیز با همین هدف اجرا می‌شود تا پاسخ‌گوی مطالبه رهبر معظم انقلاب در زمینه تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن باشد.

طرح ملی «شهید سلامی» در راستای اجرایی‌سازی سند ملی حفظ قرآن کریم و به‌منظور تقویت جریان حفظ عمومی قرآن در میان اقشار مختلف جامعه طراحی شده است.

این طرح همچنین با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های نهاد‌های کشور برای ترویج حفظ قرآن، به صورت سالانه برترین نهاد‌ها و چهره‌های قرآنی را معرفی و از آنان قدردانی می‌کند.

همۀ دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی، نیرو‌های مسلح، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه قرآن مشمول این طرح هستند و موظفند گزارش سالانه عملکرد خود در حوزه حفظ قرآن را در سامانه جشنواره ثبت کنند.

فرآیند داوری و انتخاب برگزیدگان از نیمه فروردین هر سال آغاز و تا نیمه خرداد ادامه دارد و مراسم اختتامیه همزمان با سالگرد شهدای اقتدار ملی در دهه سوم خرداد برگزار می‌شود.

همچنین در قالب رویداد ملی «حافظ شو»، رقابتی جذاب و سرگرم‌کننده برای عموم مردم تدارک دیده شده است که با محوریت حفظ کاربردی آیات و سوره‌ها، گامی مؤثر در گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه خواهد بود.