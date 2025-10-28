پخش زنده
امروز: -
چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با معرفی نفرات و گروههای برتر در سنندج به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مردم شهر مسجد و مناره از ۲۶ مهر پای کرسیهای تلاوت قرآن نشستند و صحنههای کمنظیری را رقم زدند.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین پایانی این مسابقات، دینداری را مهمترین رکن هویتی مردم کردستان معرفی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه هم با اشاره به اینکه ایران اسلامی، ارزش زیادی برای فعالیتهای قرآنی قائل است از لزوم تبدیل کشورمان به مهد قرآن جهان اسلام سخن گفت.
تقویت دیپلماسی وحدت و فرهنگ در سایه مسابقات سراسری قرآن کریم هم موضوعی بود که آرش لهونی استاندار کردستان به آن اشاره کرد.
پرچم دور بعدی رقابتهای سراسری قرآن کریم، به دست سیستان و بلوچستان سپرده شد.