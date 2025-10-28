پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان از افزایش ۱۱ درصدی شمار تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید فرزاد حسینی گفت: نیمه نخست سال ۱۴۰۴، شمار تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در خوزستان با یازده و نیم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۱۶ نفر رسید.
سید فرزاد حسینی افزود: در این مدت، آمار مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در استان به ۹ هزار و ۷۷۴ نفر رسید که از این تعداد، ۲ هزار و ۲۶۱ نفر زن و ۷ هزار و ۵۱۳ نفر مرد بودهاند.
او ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، ۶۱۶ نفر در تصادفات جادهای و درونشهری استان جان خود را از دست دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵۵۲ فوتی، افزایش ۱۱.۵ درصدی را نشان میدهد
سرهنگ دولتشاهی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از توصیههای ایمنی میگوید.