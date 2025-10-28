پخش زنده
وزیر نیرو گفت: اوضاع خاموشی تابع مصرف است و اگر مردم همچنان مانند گذشته با صنعت برق همکاری کنند، خاموشی نخواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی آبادی، وزیر نیرو در آیین افتتاح بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکههای توزیع نیروی برق در پژوهشگاه نیرو رشد مصرف برق را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای توسعه این صنعت عنوان کرد و اظهار داشت: مصرف برق به طور قطع در سالهای آینده با رشد همراه خواهد بود.
وی یکی از راهکارها را مدیریت بهینه مصرف برق عنوان کرد و ادامه داد: مصرف بهینه برق بهترین روش است و ما دنبال رشد مصرف با رعایت مصرف بهینه هستیم، زیرا امروز نقش برق در زندگی مردم تنها روشنایی نیست.
علی آبادی با بیان اینکه امسال در شرایط فوق العاده در بخش آب و برق قرار داریم و سالی سخت و پیچیده بوده است، ادامه داد: توانستیم این شرایط را در تابستان با مدیریت پشت سربگذاریم.
وزیر نیرو گفت: در طول پنج سال خشکسالی متوالی، نهتنها منابع آبی کشور با افت بیسابقهای روبهرو شدند، بلکه این مسئله بهصورت مستقیم بر تولید برق نیروگاههای برقآبی و حرارتی نیز تأثیر گذاشت و برخی از واحدها را از مدار خارج کرد.
متنوع بخشی به سبد انرژی کشور در دستور بخش است
علیآبادی در باره برنامههای وزارت نیرو برای تنوعبخشی به سبد انرژی کشور ادامه داد: هرچند هنوز تا بهرهگیری از انرژیهای زمینگرمایی فاصله داریم، اما برنامه متنوعسازی نیروگاهها در دستور کار است. در این مسیر توسعه نیروگاههای اتمی، زغالسنگسوز، حرارتی و تجدیدپذیر بهصورت همزمان دنبال میشود تا وابستگی کشور به یک نوع سوخت کاهش یابد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای در دست اجرا، امکان ذخیرهسازی انرژی در منازل و ساختمانهاست؛ در آینده نزدیک، مردم قادر خواهند بود بخشی از انرژی برق موردنیاز خود را ذخیره و در زمان اوج مصرف از آن استفاده کنند.
علیآبادی همچنین با تاکید بر تقویت بخش خصوصی در صنعت برق و توانمندی این صنعت در صادرات کالاهای برق به کشورها گفت: باید فضای کسبوکار در صنعت برق بهگونهای طراحی شود که برای سرمایهگذاران جذابیت کافی داشته باشد. بدون تقویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه پایدار در صنعت نیرو دشوار خواهد بود.
وزیر نیرو از تلاش برای مهار مصرف کنندگان غیر مجاز برق خبر داد و در عین حال گفت: ماینرهای مجاز باید از برق استفاده کنند.
وزیر نیرو در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایرنا درباره احتمال خاموشیها در فصل زمستان اظهار داشت: وضع خاموشی تابع مصرف است و اگر مردم همچنان مانند گذشته با صنعت برق همکاری کنند، خاموشی نخواهیم داشت.
علی آبادی با بیان اینکه امسال وضعیت برق بهتر از گذشته است، وضعیت سوخت نیروگاهها را در حال حاضر خوب ارزیابی کرد و افزود: اتحاد، برادری و وفاقی که بین همه ایجاد شده یک خبر خوب است که چشم دشمنان را کور کرده و کاستیها را جبران میکند.
وزیر نیرو وضع صنعت برق را خوب توصیف کرد و افزود: اوج مصرف برق در فصل تابستان را مدیریت کردیم و انشاءالله وضعیت بهتر هم خواهد شد و طرحها به ثمر خواهد نشست.
وی با یادآوری اینکه طرحهای مختلفی در تولید و مصرف برق در دستور کار است، ادامه داد: اهداف بزرگ طراحی شده تا به آنها برسیم البته مشکلات هم وجود دارد، اما امیدواریم امسال سه هزار مگاوات ذخیره ساز بسازیم و بتوانیم شبکه را هوشمند کنیم.
علی آبادی اظهار داشت: در زمینه کنتورهای هوشمند قرار است کار بزرگی انجام دهیم و برنامه ریزی صورت گرفته تا ظرفیت موجود را به ۱۰ هزار مگاوات نزدیک کنیم.
وزیر نیرو با ابراز امیدواری به اینکه امسال در انرژیهای تجدیدپذیر تا ۱۱ هزار مگاوات تولید برق را داشته باشیم، گفت: امید است بخش بخار نیروگاهها را امسال طبق تاکید مقام معظم رهبری درخشانتر از گذشته کنیم و چندین طرح در این زمینه افتتاح کردیم و ادامه خواهد داشت.