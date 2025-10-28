مدیرعامل شرکت توانیر در کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق گفت: نصب کنتور‌های هوشمند از ۵.۷ میلیون دستگاه گذشت و درحالی که قرار بود و برنامه داشتیم که ۶ میلیون دستگاه اضافه کنیم، روز گذشته این برنامه نهایی شد که به ۱۰ میلیون دستگاه افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی رجبی مشهدی، در بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق اظهار داشت: رئیس جمهور در ابتدای آبان ماه اعلام کرد "وقتی دولت را تحویل گرفتیم با ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه بودیم، از طرفی به دلیل کاهش نزولات جوی بخشی معادل ۱۳ هزار مگاوات از نیروگاه‌های برق‌آبی نیز از مدار خارج شدند. اگر همان مسیر قبلی ادامه پیدا می‌کرد، باید بسیاری از صنایع و مراکز را تعطیل می‌کردیم، اما با مدیریت مصرف، جلوگیری از فعالیت ماینر‌ها و استفاده از انرژی‌های نو، توانستیم وضعیت را کنترل کنیم و صنعت برق مسیر را تغییر داد. "

وی افزود: همانطور که رئیس جمهور تاکید و اشاره کرد امسال نه تنها رشد مصرف برق افزایش نداشت، بلکه ۴درصد هم کاهش یافت، ما پیش‌بینی اوج تقاضای ۸۹ هزار مگاواتی را داشتیم، اما توانستیم با اقدامات متعدد اوج مصرف را در حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات کنترل کنیم.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: همه دنیا به خاطر رشد فرآیند برقی‌سازی درگیر رشد مصرف هستند و، اما در ایران، شدت این رشد تقاضا بیشتر است، ما ۶ هزار و ۵۳۷ مگاوات رشد تقاضا در ایران در یک‌سال اخیر داشتیم که برای پاسخگویی به آن نیاز به ۵۷ واحد نیروگاهی جدید داشتیم، اما توانستیم در کنار افزایش ظرفیت تولید با مدیریت مصرف، تابستان امسال را پشت سر بگذاریم.

رجبی مشهدی با بیان اینکه در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۵ میلیارد مترمکعب کاهش ذخایر آبی برای بهره‌گیری در نیروگاه‌های برق آبی داشتیم، گفت: ما برای تابستان امسال ۲۴۵۵ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید، ۱۴۲۰ مگاوات رفع محدودیت واحد‌های حرارتی و ۱۰ هزار مگاولت آمپر پست جدید به مدار بهره برداری آوردیم.

وی افزود: در بخش توزیع اولین‌بار روند توسعه کنتور‌های هوشمند را از یک میلیون دستگاه در سال به دو میلیون دستگاه در سال رساندیم و دوبرابر کردیم و برای اولین بار محدودکننده‌های مصرف را برای بخش خانگی فعال کردیم.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه ما مسیر را تغییر دادیم و باید این راه در مدیریت بهینه مصرف ادامه یابد، گفت: نصب کنتور‌های هوشمند از ۵.۷ میلیون دستگاه گذشت و درحالی که قرار بود و برنامه داشتیم که ۶ میلیون دستگاه اضافه کنیم، روز گذشته این برنامه نهایی شد که به ۱۰ میلیون دستگاه افزایش یابد.

وی افزود: دوره قرائت را برای مشترکان پرمصرف کوتاه‌تر کردیم و برای بخش مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی آن، اقدامات گسترده‌ای انجام دادیم.

رجبی مشهدی با اشاره به راه‌اندازی مرکز شهید ندا رفیعی پارسا، گفت: در کنار این مرکز پایش، ۳۹ مرکز پایش در شرکت‌های توزیع برق فعال شدند.

مدیرعامل توانیر تصریح کرد: به همت همکاران طرح ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید اجرایی شد و در مرکز پایش شهیده ندا رفیعی پارسا نظارت شبانه روزی بر وضعیت مصرف برق داریم.

وی ادامه داد: برآورد کردیم حدود ۲۴۰۰ مگاوات مصرف برق در بخش رمزارز در ایران هست و برآورد می‌کنیم ۶۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور فعال است که امیدواریم با دو قانونی که در مجلس درحال بررسی و پیگیری است بتوانیم با تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز به شدت برخورد کنیم.

رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال ۲۱ روز زودتر ناترازی برق رفع شد، گفت: در کمال ناباوری جمع زیادی، ما امسال توانستیم محدودیت‌های بخش خانگی را از ۱۵ شهریور متوقف کنیم.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده تا در کنار هر پست، یک نیروگاه تولید پراکنده ۳ مگاواتی نصب شود که در این زمینه برنامه ۳۰۰۰ مگاواتی در دست اجرا است.

مدیرعامل توانیر اذعان داشت: در ۷ ماهه نخست امسال موفق شدیم ۶۵ هزار انشعاب غیرمجاز را اصلاح و قانونی کنیم.

وی ادامه داد: تصویب آیین نامه بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه، اصلاح الگو و جایگزینی سقف مصرف برای اغلب تعرفه‌ها، افزایش کنتور هوشمند به بیش از ۱۰ میلیون با اولویت مشترکان بزرگ و پرمصرف، تامین برق صنایع برابر ماده ۴ قانون مانع زدایی، تامین برق چاه‌های کشاورزی متناسب با پروانه، اخذ مصوبه جرم‌انگاری تولید غیرمجاز رمزارز و ممنوعیت استخراج رمز ارز از برنامه‌های اصلی توانیر برای کاهش مصرف برق سال ۱۴۰۵ است.