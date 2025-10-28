به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تداوم فعالیت سامانه جنوبی، آسمان استان تا ظهر فردا صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد جنوبی به ویژه در مناطق کوهستانی استان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۲۶ درجه دما و خنک‌ترین منطقه دیلمان با ۹ درجه دما ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از آرامش دریای خزر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید تا ظهر فردا خبر داد و گفت: دریای خزر با ارتفاع موج بیش از ۲ متر از عصر فردا تا جمعه طوفانی است.

محمد دادرس با اشاره به ورود سامانه بارشی و خنک از عصر فردا به گیلان، افزود: هوای گیلان از عصر چهارشنبه تا جمعه بارانی، همراه با کاهش دمای ۴ تا ۸ درجه‌ای دما پیش بینی شده است.