به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهردار تویسرکان گفت: مرحله دوم توسعه طرح گردشگری تفریحی و فرهنگیِ دریاچه مادر شامل الحاق محوطه با کاربری بوستان به وسعت ۵ هزار مترمربع، سالن نمایش روباز با ظرفیت ۵۰۰ نفر، المان طبیعت و مبلمان تفریحی، افزون بر ۳۰۰ اصله نهال غرس شده و ۴۵۰۰ گونه درختچه و گل‌های دایمی کاشته شده است.

محمد حسین پور افزود: برای این طرح ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد.

محمد مهرزاد، عضو شورای اسلامی شهر تویسرکان هم از پیگیری برای ساخت مرحله دوم این طرح خبر داد.

در این برنامه همچنین از جمعی از پرستاران، نیرو‌های شهرداری و آتش نشان‌ها تجلیل شد.