اهدای عضو کودک ۱۱ ساله مشهدی، زندگی دوباره به سه بیمار بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، ‌هزار و هفتصد و پنجاه و دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با رضایت خانواده نوع‌دوست «محمدمهدی بیگ‌زاده» کودک ۱۱ ساله مشهدی انجام شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این اهداکننده مرگ مغزی از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای منتصریه معرفی شد و در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌های زنده‌یاد بیگ‌زاده در بیمارستان منتصریه به یک نوجوان ۱۶ ساله ساکن زاهدان و یک خانم ۲۶ ساله ساکن شیروان پیوند شد و به آنان زندگی دوباره بخشید.

او گفت: کبد این اهداکننده نیز در همان مرکز به یک دختر بچه ۹ ساله اهل مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند شد و موجب نجات او از مرگ حتمی شد.