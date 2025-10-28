پخش زنده
امروز: -
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) مهاباد از آغاز طرح تأمین مسکن برای ۱۲۷ زن خودسرپرست زیر ۴۰ سال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین کریمی افزود: از این تعداد، ۲۸ نفر در اولویت نخست قرار دارند که در معرض آسیبهای اجتماعی هستند، ۳۲ نفر در اولویت دوم و مابقی در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند.
وی هدف اصلی این طرح را کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طریق ایجاد امنیت مسکونی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: پس از بررسی سوابق دریافت تسهیلات و انجام مراحل پایش، عملیات ساخت واحدهای مسکونی آغاز میشود.
کریمی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تأمین زمین و زیرساختهای اولیه همکاری میکند و علاوه بر پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی، هر خانواده ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز دریافت خواهد کرد.
به گفته وی، هزینه صدور پروانه، نقشه، و انشعابات آب، برق و گاز نیز رایگان است و حتی هزینههای ماهانه این انشعابات توسط کمیته امداد پوشش داده میشود.
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) مهاباد تأکید کرد: اجرای این طرح بخشی از برنامههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارتقای کیفیت زندگی آنان است و در کنار آموزشهای مهارتآموزی و اشتغالزایی میتواند نقش مؤثری در کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی شهرستان داشته باشد.
در شهرستان ۲۷۰ هزار نفری مهاباد، بیش از ۱۰ هزار نفر در قالب ۶ هزار خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.