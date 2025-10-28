پخش زنده
مسابقه «هیس، هیچی نیس!» در شبکه امید و نسخه ریمستر و با کیفیت فیلم سینمایی «مهاجم» از شبکه نمایش تقدیم مخاطبان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقه «هیس، هیچی نیس!» با هدف ایجاد فضایی رقابتی برای نوجوانان، در پاتوق مجازی شبکه امید برگزار میشود.
سریال «هیس، هیچی نیس!» هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه امید روی آنتن میرود و بعد از آن مسابقهای تدارک دیده شده که مخاطبان میتوانند بعد از تماشای سریال در آن شرکت کرده و به پرسشهای هر قسمت پاسخ دهند.
بازپخش این سریال نیز روز بعد ساعت ۹:۳۰ و ۱۴ از شبکه امید پخش میشود.
شرکتکنندگان همچنین میتوانند با ارسال ویدئوهای خلاقانه لبآهنگ (دابسمش) از تیتراژ سریال، از دریافت یک جایزه ویژه نیز بهرهمند شوند.
به گفته برگزارکنندگان، هدف از این مسابقه تقویت تعامل میان نوجوانان، افزایش خلاقیت و مشارکت فعال مخاطبان شبکه امید است.
سریال «هیس، هیچی نیس!» به کارگردانی حسین حقانی و تهیه کنندگی حمیدرضا عطارد در فضایی فانتزی تولید شده است که روایتی طنز و متفاوت از تاریخ جهان را ارائه میکند.
این سریال محصولی از مرکز تولیدات نوجوان سوره است که سال ۱۴۰۲ از شبکه دو سیما پخش شد.
فیلم سینمایی «مهاجم»
این چهارشنبه شب، شبکه نمایش نسخه ریمستر و با کیفیت فیلم ماندگار «مهاجم» را روی آنتن میبرد؛ اثری که با بازی آرنولد شوارتزنگر به یکی از نمادهای گونه اکشن تبدیل شد.
نسخه ریمستر و با کیفیت فیلم سینمایی «مهاجم» که توسط جان مک تیرنان کارگردانی شده، چهارشنبه ۷ آبان ماه ساعت ۲۳ پخش میشود.
شبکه نمایش سیما، بمنظور ارائه با کیفیت آثار سینمایی، اقدام به ریمستر کردن فیلم سینمایی «مهاجم» کرده است.
در این فرایند، نسخه Full HD فیلم استخراج شده و ضمن انجام آمادهسازی، دوبله فارسی بر روی نسخه با کیفیت برتر میکس مجدد شده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کماندوهای آمریکایی برای از بین بردن گروهی آدمکش ماموریت پیدا میکنند ولی در هنگام ورود به جنگل و آغاز عملیات با تعداد زیادی جسد که به طرز فجیعی کشته شدهاند روبهرو میشوند و اتفاقات عجیبی در انتظارشان است.....
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان آرنولد شوارتزنگر، کارل ویترز و کوین پیتر هال را نام برد.
فیلم سینمایی «مهاجم» چهارشنبه ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن پنج شنبه، ۸ آبان ماه ساعتهای ۷ و ۱۵ خواهد بود.