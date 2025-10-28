فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ۱۸ دستگاه خودرو متخلف به دلیل اقدام به حرکات مخاطره‌آمیز، نمایشی و ایجاد آلودگی صوتی در پلدختر توقیف شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی پلدختر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش شهروندان، طرح ویژه برخورد با وسایل نقلیه‌ای که با حرکات پرخطر، حرکات نمایشی یا ایجاد آلودگی صوتی در سطح معابر و اطراف پارک‌ها و تفرجگاه‌ها موجب اخلال در نظم عمومی می‌شوند، طی چندروز گذشته در این شهرستان به اجرا درآمد.

سرهنگ شاپورگراوند افزود: در این طرح، تعداد ۱۸ وسیله نقلیه متخلف شامل ۱۸ دستگاه خودرو شناسایی، توقیف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر با بیان اینکه برخورد پلیس با مخلان نظم و آرامش اجتماعی جدی، مستمر و بدون مماشات است، تصریح کرد: رانندگانی که با انجام حرکات خطرناک، ایجاد صدای ناهنجار یا تغییر در وضعیت فنی وسایل نقلیه باعث سلب آسایش عمومی شوند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

سرهنگ گراوند در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار مخاطره‌آمیز در سطح معابر، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.