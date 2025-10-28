پخش زنده
نهادینهسازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، راهکار مؤثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام محمد حسین رمضانی امام جمعه خور و بیابانک در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان این شهرستان گفت: امر به معروف و نهی از منکر مسئولیتی همگانی است و هر فرد میتواند با رفتار نیک و گفتار محترمانه، در اصلاح جامعه نقش داشته باشد.
مجتبی چای فروش یزدی رئیس دادگستری شهرستان خور و بیابانک نیز گفت: ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به شکل قابل توجهی از بروز آسیبهای اجتماعی، انحرافات اخلاقی و ناهنجاریهای فرهنگی جلوگیری می کند.