نهادینه‌سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، راهکار مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است .

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خور و بیابانک

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خور و بیابانک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام محمد حسین رمضانی امام جمعه خور و بیابانک در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان این شهرستان گفت: امر به معروف و نهی از منکر مسئولیتی همگانی است و هر فرد می‌تواند با رفتار نیک و گفتار محترمانه، در اصلاح جامعه نقش داشته باشد.

مجتبی چای فروش یزدی رئیس دادگستری شهرستان خور و بیابانک نیز گفت: ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به شکل قابل توجهی از بروز آسیب‌های اجتماعی، انحرافات اخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی جلوگیری می کند.