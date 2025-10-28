رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری زوجی خبر داد که با ارائه رسید جعلی، بیش از ۱۰۰ فقره کلاهبرداری در استان‌های مختلف از جمله مازندران، تهران، گلستان و سمنان انجام داده بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ کارگاه علی قیصری گفت: در پی خبر واصله تعدادی افراد سودجو پس از خرید لوازم و وسایل خانگی از جمله کولر، برنج، تلفن همراه و ... از کسبه و شهروندان با روش کلاهبرداری با ارائه رسید جعلی در سطح شهرستان‌های استان مازندران، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات مقدماتی، اقدامات فنی، تخصصی و پیگیری موضوع به جهت شناسایی متهم یا متهمان از سوی مقام قضائی صادر که کارآگاهان اداره عملیات ویژه نسبت به اجرای دستور قضایی اقدامات لازم معمول و متهم اصلی که ساکن استان تهران بوده را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: کارآگاهان اداره عملیات ویژه با انجام نیابت قضایی به استان تهران مراجعه و پس از شناسایی متهم، نامبرده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و با هماهنگی قضایی نسبت به انتقال وی به این استان اقدام کردند.

سرهنگ قیصری با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده از سال ۱۴۰۱ تاکنون به بیش از ۱۰۰ فقره کلاهبرداری با ارائه رسید جعلی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کرد، افزود: تاکنون ۲۴ شاکی در استان‌های مازندران، تهران، گلستان و سمنان شناسایی شده‌اند.

وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: متهم اصلی که ساکن استان تهران بوده، با همکاری همسر و فرزند خردسالش، کالاهایی مانند کولر، برنج، تلفن همراه و پلی‌استیشن را از کسبه خریداری و با ارائه رسید جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران تصریح کرد: متهمان کالاهای مسروقه را با استفاده از خودروهای اسنپ و تاکسی جابه‌جا می‌کردند و پرونده برای شناسایی دیگر شاکیان همچنان در دست بررسی است.

سرهنگ قیصری با اشاره به اینکه که متهم در سایر استان‌ها با این شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری کرده بود، گفت: پرونده به جهت شناسایی دیگر شکات تحت رسیدگی بوده که در صورت داشتن سوابق مشابه مراتب در اسرع وقت به اداره عملیات ویژه این پلیس با شماره ۲۱۸۲۴۶۵۰ – ۰۱۱ اعلام تا پیگیری‌های لازم انجام شود.