\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u067e\u0644 \u0642\u0648\u0634\u06cc \u0645\u0633\u062c\u062f \u062f\u0631 \u062c\u0639\u0641\u0631\u0622\u0628\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u0633\u062a \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u0634\u062f\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0628\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u062c\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0631\u0641\u062a\u200c\u0648\u0622\u0645\u062f \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f5\u06f0 \u0642\u0634\u0644\u0627\u0642 \u0631\u0627 \u0645\u062e\u062a\u0644 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n\u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0627 \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u067e\u0644 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0632\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u062d\u0644 \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\n\u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u062c\u0639\u0641\u0631\u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0627 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u067e\u0644 \u0642\u0648\u0634\u06cc \u0645\u0633\u062c\u062f\n\n\u00a0