به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانه‌های افغانستان امروز اعلام کردند، مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه بدون نتیجه پایان یافته است و برخی رسانه‌های افغانستان نیز مدعی شده‌اند که پاکستان میز مذاکره را ترک کرده است.

مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان به مدت سه روز در استانبول ترکیه ادامه داشت، موضوع تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) مهمترین مسئله اختلافی افغانستان و پاکستان بوده است.

براساس گزارش ها، پاکستان از هیئت مذاکره کننده افغانستان خواسته است تحریک طالبان پاکستان را به عنوان گروه تروریستی بشناسد، اما هیئت مذاکره کننده افغانستان، تی تی پی را یک مسئله داخلی پاکستان دانسته است.

از سوی دیگر براساس گزارشها، هیئت افغانستان از پاکستان خواسته است نقض حریم هوایی و زمینی افغانستان را پایان دهد.

هنوز حکومت افغانستان درباره پایان بی نتیجه مذاکرات استانبول اظهار نظر نکرده است.