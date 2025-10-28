پخش زنده
روستای لتگاه قدیمیترین مرکز جوراب بافی کشور با قدمتی بیش از نیم قرن سبب شده است تا بیکاری از چهره خانوادههای این روستا رخت ببندد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این روستا ۳۳۳ کارگاه تولید جوراب بافی فعال است که روزانه ۱۷ تن جوراب تولید میکنند.
لتگاه قطب تولید جوراب کشور علاوه بر اشتغال خانوارهای روستا، آمار بیکاری در روستاهای اطراف را هم به صفر رسانده است.
به گفته فرماندار شهرستان بهار این کارگاهها علاوه بر اشتغال دو هزار و پانصد نفری روستا لتگاه، به همان میزان از علاقمندان به تولید و بسته بندی جوراب در روستاهای اطراف را هم اشتغال زایی کرده است.
ابراهیم لشگری در ادامه با اشاره به فعالیت ۲۵۰۰ دستگاه جوراب بافی در این روستا گفت: تولید سالانه پنج هزار جوراب پس از تأمین بازارهای داخلی از طریق استانهای مرزی راهی کشورهای همسایه میشود.