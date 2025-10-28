پخش زنده
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هندبال قهرمانی جهان، امروز سومین دیدار تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال کشورمان را با پورتوریکو به صورت مستقیم پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال نوجوانان پسر زیر ۱۷ سال ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جهان، امروز سه شنبه ۶ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ با پورتوریکو رقابت خواهد کرد.
این دیدار با گزارشگری امیر مسعود صدرایی و به صورت زنده از آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.
دو تیم ملی ایران و پورتوریکو دو بازی خود مقابل آلمان و آرژانتین را واگذار کردهاند و برنده دیدار امروز در جایگاه سوم این گروه قرار میگیرد.
مسابقات هندبال که به میزبانی مراکش از ۲ آبان در حال برگزار شدن است، تا ۹ آبان ادامه دارد.