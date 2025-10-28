پخش زنده
شاخص کل بازار سرمایه در روز معاملاتی سه شنبه ۶ آبان با افزایش ۴۸ هزار و ۳۲ واحدی معادل ۱.۵ درصد بازدهی مثبت به عدد ۳.۱۷۵.۶۶۷ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن نیز ۶ هزار و ۵۳۱ واحد معادل ۰.۷۱ درصد رشد کرد و در کانال ۹۲۲ هزار و ۱۹۰ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات سهام و صندوقهای سهامی در پایان امروز به ۱۶ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان رسید.
با افزایش تقاضا در همه گروههای بورسی در پایان معاملات بیش از ۶۰ درصد نمادها (۴۸۷ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند و محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
همچنین در معاملات روز جاری بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد.
بیشترین پول حقیقی به محصولات شیمیایی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت بود.صندوقهای طلا و سکه بورسی هم دیروز و امروز منفی بودند.
امروز خبری منتشر شد مبنی بر انتقال ارز صادراتی زنجیره فولاد به تالار دوم مرکز مبادله ارزی که تاثیر مثبت بر نمادهای فلزی و کلیت بازار داشت.
با این حال نمادهای خودرویی و بانکی پر عرضه بودند.