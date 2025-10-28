به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سهیل مطوریانپور گفت: با تلاش دفتر حراست برق خرمشهر و بازرسی‌های انجام شده، ۸ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در یک واحد مسکونی تایید و پس از اخذ حکم قضایی جمع‌آوری این دستگاه‌ها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.

او افزود: تامین برق این دستگاه‌ها که انشعابات غیرمجاز بوده، قطع و جمع‌آوری و همچنین دستگاه‌ها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مدیریت توزیع برق خرمشهر تاکید کرد: استفاده از این دستگاه‌ها آسیب به شبکه همگانی و همچنین وسایل برقی می‌رساند و موحب قطعی برق منطقه خواهد شد.

مطوریان پور افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز ماینر مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.