یاد و نام ۷۲ شهید دانشآموز شهرستان مهاباد امروز در آیینی با حضور مسئولان، دانشآموزان و خانوادههای معظم شهدا گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مهاباد، در این مراسم گفت: از مجموع شهدای دانشآموز این شهرستان، ۵۷ نفر پسر و مابقی دختر هستند.
عمری افزود: بیشتر شهدای دانشآموز مربوط به بمبارانهای سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۵ توسط رژیم بعث و همچنین حادثه تروریستی ۳۱ شهریور سال ۱۳۸۹ بودهاند.
سرهنگ غلامعلی قربانی، معاون هماهنگکننده سپاه مهاباد، نقش دانشآموزان در دفاع از کشور و پیشرفت علمی را برجسته دانست و افزود: نوجوانان در طول دفاع مقدس دوشادوش بزرگترها در جبههها حضور داشتند و امروز نیز باید در سنگر علم و دانش همان مسیر را ادامه دهند تا آینده کشور تضمین شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد هم به اقدامات آموزشی و فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: مدارس متعددی از جمله مدرسه شهیده گلاویژ محمدی و مدرسه شهدای فرهنگی حمزهپور اقدم به نام شهدا نامگذاری شدهاند.
کریم سلیمانی افزود، همچنین برنامههایی برای بازدید دانشآموزان از یادمان شهدا و گلزار شهیدان در طول سال طراحی شده است تا نسل جدید با ارزشهای ایثار و شهادت بیشتر آشنا شود.
در پایان این مراسم، از خانوادههای معظم شهدای دانشآموز، جانبازان، ایثارگران، دانشآموزان بسیجی و مدیران برتر حوزه فرهنگی و تربیتی تجلیل شد.
در این آیین، دانشآموزان حاضر با ادای احترام و بازدید از یادمانها، پیمان و عهدی دوباره با آرمانهای شهدا بستند.
آنان تأکید کردند که ادامه راه شهدا وظیفه نسل امروز است.