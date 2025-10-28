پخش زنده
امروز: -
۲ دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور امدادگران و نجاتگران در لارستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر لارستان گفت: ۲ دوره آموزش تخصصی پایه اقدامات پیش بیمارستانی با حضور ۴۷ نفر از امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.
مجتبی شریف زاده افزود: در این دورهها فراگیران با مباحثی مانند تعاریف مدیریت صحنه، ارزیابی، مدیریت راه هوایی، تریاژ در حوادث، انواع تروما و فوریتهای طب داخلی آشنا شدند.
در پایان این دورهها پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی به قبول شدگان گواهینامه تخصصی داده شد.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.