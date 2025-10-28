برگزاری رویداد «جایزه استانی جوانی جمعیت» در قزوین
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با همکاری دستگاههای اجرایی استان، رویداد «جایزه استانی جوانی جمعیت» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این رویداد با هدف ترویج فرهنگ جوانی جمعیت و حمایت از ایدهها و آثار خلاقانه در این حوزه، از ۳ تا ۱۰ آبان پذیرای آثار شرکتکنندگان خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی ostan-qz.ir ارسال کنند.
مراسم پایانی و اهدای جوایز این رویداد ۱۵ آبان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار خواهد شد.