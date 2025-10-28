پخش زنده

قیمت طلا در ترکیه طی ۶ روز کاهش، سیر نزولی داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ قیمت طلا در ترکیه که در دو ماه گذشته روند صعودی بیوقفهای را طی کرده بود، در ۶ روز گذشته روند نزولی آغاز کرده است به گونهای که قیمت یک گرم طلا در ۶ روز گذشته به ۵۰۵ لیر معادل ۱۲ دلار ۱۱ سنت رسیده است.
بازار طلا هم اکنون به تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهرهها و جنگ تجاری مداوم بین این کشور و چین متمرکز شده است.
اسلام ممیش، تحلیلگر مالی میگوید در دو ماه گذشته «ارزشگذاری دستکاری شده» در قیمت طلا وجود داشته است.
وی میگوید: پس از تصمیم بانک مرکزی آمریکا، همه نگاهها به رهبران دو کشور درگیر در جنگ تجاری معطوف خواهد شد.
دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در تعیین آینده طلا تعیین کننده خواهد بود.
قیمت هر گرم طلا در ترکیه در ۲۲ اکتبر به ۶۲۵۱ لیر و سپس در ۲۵ اکتبر به ۵۹۳۵ لیر کاهش یافت، به عبارت دیگر، تنها در ۶ روز ۵۰۵ لیر در هر گرم از ارزش خود را از دست داد.