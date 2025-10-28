پخش زنده
مطالعات خاکشناسی در سطح ۸۵۰ هکتار از اراضی استان چهارمحال و بختیاری در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان از انجام مطالعات خاکشناسی در سطح هزار هکتار از اراضی زیر سد "بیدکان" خبر داد و گفت: نتایج این مطالعات در جلسات تخصصی ارائه شده و زمینهساز توسعه کشاورزی، تعیین نیاز کودی و آبی و افزایش بهرهوری خواهد بود.
غلامرضا ذاکری با اشاره به شعار سال جاری "خاکهای سالم، شهرهای سالم"، از برنامهریزی برای برگزاری همایش و اجرای برنامههای حفاظت از خاک خبر داد و افزود: هدف، خروج از دیدگاه سنتی مبنی بر متولیبودن انحصاری جهاد کشاورزی در حوزه خاک و جلب مشارکت تمام نهادهای مرتبط است.
وی بر لزوم اجرای مطالعات خاکشناسی، مقابله با آلودگی و تخریب خاک و گسترش فرهنگسازی در این حوزه تأکید کرد.