به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اجرای رزمایش پدافند غیر عامل با شعار تاب آوری، زیر ساختی و پایداری اجتماعی با هدف آموزش و آشنایی دانش آموزان با اتفاقات و حواث غیرمترقبه، زلزله و نحوه پناهگیری و خروج در موقع مواجه با حوادث از کلاس درس و نهایتا خروج از مدرسه برگزار شد.

در این رزمایش نحوه برخورد با مصدومان و انتقال آنها به خارج از محل حادثه دیده، نحوه انتقال مصدومان از طبقات بالا با طناب به مکان امن و مقابله با آتش سوزی اجرا شد.