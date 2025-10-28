پخش زنده
غلامرضا هادر بادی مدیر کل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور گفت: چهار کانون بحران فرسایش بادی به وسعت حدود ۷۰ هزار هکتار در گلستان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پدیده ریزگردها که در سالهای اخیر و بهویژه در ماههای گذشته مناطق مختلف استان گلستان را درگیر کرده، موجب نگرانی و دغدغه جدی مردم این استان شده است.
برای مقابله با این پدیده، اقداماتی در سطح استان انجام شده که از جمله آنها میتوان به تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با ریزگردها و اجرای طرح نهالکاری در مناطق مستعد اشاره کرد.