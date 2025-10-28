مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از آغاز طرح احداث شهرک تخصصی پوشاک در شهرستان کهک استان قم و اختصاص اعتباری به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز طرح احداث شهرک تخصصی پوشاک در شهرستان کهک به‌عنوان یکی از محور‌های مهم توسعه اشتغال پایدار خبر داد و گفت: در راستای پیگیری این پروژه و تسریع در روند اجرایی آن، اعتباری به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان با عاملیت بانک صادرات اختصاص یافته است تا زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی شهرک تخصصی پوشاک فراهم شود.

علی آشتاب افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف ایجاد اشتغال پایدار، توسعه ظرفیت‌های بومی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های انرژی و تولید پوشاک در دستور کار قرار دارد.