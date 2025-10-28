پخش زنده
روایت زندگی و طبیعت در دل زاگرس در برنامه «روستا دوستا» و فرهنگ تشکر و عذرخواهی در برنامه «عصر صبا» از شبکه رادیویی صبا تقدیم علاقه مندان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه روستا دوستا در ادامه سفرهای شنیدنی خود، روز سهشنبه ۶ آبان با هدف معرفی جاذبههای گردشگری، تاریخی و فرهنگی روستای قلعه سقاوه از توابع شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد همراه مخاطبان میشود.
روستای قلعه سقاوه که در دامنههای زیبای زاگرس قرار دارد، با چشمههای زلال، طبیعت سرسبز و آثار قدیمی، یکی از دیدنیترین روستاهای این استان است.
از جاذبههای این روستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
قلعه سقاوه که از یادگارهای قدیمی منطقه است و نشاندهنده تاریخ و زندگی مردم گذشته به شمار میرود.
چشمه سقاوه با آب خنک و زلال که در میان درختان بلوط جاری است و منظرهای تماشایی میسازد.
طبیعت بکر کوهستانی که در هر فصل، چهرهای تازه و دلانگیز دارد.
مردم مهماننواز و خونگرم روستا که با سادگی و صمیمیت از مسافران استقبال میکنند.
برنامه روستا دوستا در قالب یک مسابقه رادیویی شاد و شنیدنی، با معرفی جاذبهها و گفتوگو با اهالی روستا، شنوندگان را به سفری صوتی به دل طبیعت و زندگی روستایی میبرد.
این برنامه به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و با اجرای مهدی پر، روز سهشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «عصر صبا»
برنامه «عصر صبا» روز سهشنبه ۶ آبان با موضوع «فرهنگ تشکر و عذرخواهی در جامعه» روی آنتن میرود و تلاش دارد اهمیت رفتارهای ساده، اما مؤثر انسانی در ایجاد احترام و همدلی میان مردم را برجسته کند.
در این قسمت از برنامه، با استفاده از آیتمهای نمایشی، گفتوگوهای طنز و روایتهای واقعی، موقعیتهایی به تصویر کشیده میشود که در آنها تشکر یا عذرخواهی میتواند از بروز دلخوریها و سوءتفاهمهای روزمره جلوگیری کند.
همچنین در بخشهای تعاملی، شنوندگان میتوانند دیدگاهها و تجربههای خود را درباره تأثیر این رفتارها در زندگی شخصی و اجتماعی مطرح کنند.
«عصر صبا» با نگاهی امیدوارکننده و طنزآمیز، به تقویت فرهنگ احترام ، قدردانی و مسئولیتپذیری در جامعه میپردازد و از مخاطبان خود میخواهد تا به نقش رفتارهای کوچک در ایجاد تفاهم و صمیمیت بیشتر میان افراد توجه کنند.
برنامه «عصر صبا» به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی و با اجرای شیوا رضاییزاده، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ از رادیو صبا پخش میشود.