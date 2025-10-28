پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی روز پرستار را تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرخنده میلاد پیامآور نهضت عاشورا، حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها)، اسوه صبر، استقامت و ایثار، و روز پرستار، فرصتی است برای گرامیداشت فداکاری و مجاهدتهای بیوقفه پرستاران صبور و مومن در مسیر حفظ سلامت مردم و جامعه.
پرستاران عزیز با تاسی از روحیه زینبی، چه در روزهای عادی و چه در شرایط بحرانی، از جمله در دفاع مقدس ۱۲ روزه، با حضور مسئولانه در کنار مجروحان، رزمندگان و بیماران، نمادی از ایثار، اخلاق و خدمت همدلانه بودهاند. تلاش مستمر و صبورانه آنان نه تنها جان انسانها را حفظ کرده، بلکه چراغ اخلاق و انسانیت را در جامعه روشن نگاه داشته است.
ضمن تبریک سالروز میلاد پربرکت حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها)، گرامیداشت روز مبارک پرستار و تاکید بر ضرورت پیگیری دغدغهها و مطالبات قانونی این قشر ارزشمند توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، از تلاشهای بیوقفه و فداکارانه همه پرستاران بویژه در استان کرمانشاه قدردانی و توفیق، سلامت و عزتمندی روزافزون آنان را در مسیر خدمت به مردم از درگاه خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و دعای خاص حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، مسئلت میکنیم.
حبیب الله غفوری
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه