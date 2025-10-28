به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار نماینده ولی فقیه در هرمزگان با پرستاران بیمارستان خلیج فارس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در گفت‌و‌گو با پرستاران افزود: شمار پرستاران استان نسبت به تخت‌های بیمارستانی وضعیت مطلوبی ندارد و مشکلات جانبی بیشتری به وجود می‌آید.

وی گفت: پرستاران استان نیازمند توجه مسئولان صنایع و افزایش مسئولیت‌های اجتماعی آنان هستند.

معاون درمان تامین اجتماعی هرمزگان هم در این دیدار از کمبود پرستار در این بیمارستان خبر داد وگفت: بیمارستان خلیج فارس ۲۹۷ تخت دارد، اما شمار پرستاران آن کمتر از ۱۵۰ تن است.

غلامعباس مومنی افزود: افزایش شیفت‌های کاری و به کارگیری پرستار مهمان هم، مشکل کمبود پرستار در این بیمارستان را حل نکرده است.

وی گفت: معیار جهانی پرستار در جهان یک و نیم، و در این بیمارستان هشت دهم است و فقط ۱۰ درصد پرستارانی که آموزش می‌بینند جذب می‌شوند.

مومنی افزود: رسیدگی به معیشت و افزایش مسئولیت‌های اجتماعی صنایع از مهم‌ترین راهکار‌ها برای جبران کمبود پرستار در بیمارستانهاست.

هرمزگان دو هزار و ۷۵۰ تخت فعال با دو هزار ۱۱۶ پرستار دارد.

اکنون هزار پرستار در استان کمبود داریم.