به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار نماینده ولی فقیه در هرمزگان با پرستاران بیمارستان خلیج فارس دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در گفتوگو با پرستاران افزود: شمار پرستاران استان نسبت به تختهای بیمارستانی وضعیت مطلوبی ندارد و مشکلات جانبی بیشتری به وجود میآید.
وی گفت: پرستاران استان نیازمند توجه مسئولان صنایع و افزایش مسئولیتهای اجتماعی آنان هستند.
معاون درمان تامین اجتماعی هرمزگان هم در این دیدار از کمبود پرستار در این بیمارستان خبر داد وگفت: بیمارستان خلیج فارس ۲۹۷ تخت دارد، اما شمار پرستاران آن کمتر از ۱۵۰ تن است.
غلامعباس مومنی افزود: افزایش شیفتهای کاری و به کارگیری پرستار مهمان هم، مشکل کمبود پرستار در این بیمارستان را حل نکرده است.
وی گفت: معیار جهانی پرستار در جهان یک و نیم، و در این بیمارستان هشت دهم است و فقط ۱۰ درصد پرستارانی که آموزش میبینند جذب میشوند.
مومنی افزود: رسیدگی به معیشت و افزایش مسئولیتهای اجتماعی صنایع از مهمترین راهکارها برای جبران کمبود پرستار در بیمارستانهاست.
هرمزگان دو هزار و ۷۵۰ تخت فعال با دو هزار ۱۱۶ پرستار دارد.
اکنون هزار پرستار در استان کمبود داریم.