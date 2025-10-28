حمایت مجلس از تولید و صنعت با تمرکز بر تأمین مالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برنامهی مجلس برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور خبر داد و گفت: تعمیق بازار سرمایه در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
سید فرید موسوی در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛
گفت: مجلس شورای اسلامی همواره در کنار تولید و صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور بوده و حمایت از صنعت را در تمام ادوار در اولویت قرار داده است.
وی افزود: یکی از مهمترین چالشهای امروز بخش تولید، تأمین منابع مالی است. به همین منظور، کمیسیون اقتصادی مجلس تعمیق بازار سرمایه در دستور کار قرار داده و با همکاری دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال ایجاد سازوکارهای پایدار تأمین مالی است.
موسوی تأکید کرد: تا زمانی که نظام مالی کشور تنها بر دوش چند بانک باشد، نمیتوان انتظار تحولات مثبت در بخش تولید داشت.
وی ادامه داد: ضروری است با بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی مانند زنجیره تأمین (SCF)، اوراق گام و برات الکترونیکی، و همچنین از طریق حمایتهای قانونی و اصلاح قوانین موجود، منابع مالی تولیدکنندگان را تقویت کنیم.
موسوی در پایان تصریح کرد: برای افزایش عمق ساخت داخل و حمایت از تولید داخلی، در قانون بودجه حمایتهایی از طریق صندوق توسعه ملی، شرکتهای دانشبنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشبینی شده است.