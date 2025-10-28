پخش زنده
همزمان با سراسر کشور، نهمین کاروان ترویج بهره وری کشاورزی در شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی امینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: همزمان با سراسر کشور، نهمین کاروان ترویج بهرهوری با محوریت الگوی کشت ملی محصولات زراعی و با رویکرد تغییر اقلیم در شهرهای سیدان مرودشت و بهمن این شهرستان برگزار شد.
همچنین مریم آستانه رئیس اداره آموزش و ترویج آباده افزود: کاروان ترویجی الگوی از همافزایی بین بخشهای تحقیق، اجرا و ترویج به ویژه در زمینه بهینه سازی مصرف آب، کاهش هزینه تولید و ترویج کشتهای جایگزین سازگار با اقلیم ایجاد میکند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.