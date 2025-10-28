مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آغاز عملیات اجرایی سامانه نوین آبیاری به روش بارانی در روستای سبزآباد علیا از توابع بخش گلگیر مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس ساکی اظهار داشت: عملیات اجرایی سامانه نوین آبیاری به روش بارانی در روستای سبزآباد علیا از توابع بخش گلگیر شهرستان مسجدسلیمان آغاز شد.

وی افزود: این سامانه که در سطح ۶ هکتار اجرا شده با هدف بهبود راندمان آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب در حال اجراست.

ساکی اضافه کرد: از جمله اهداف مهم این پروژه می‌توان به افزایش راندمان آبیاری، یکنواختی پاشش و توزیع آب در سطح مزرعه، جلوگیری از فرسایش خاک، صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح نسبت به روش‌های سنتی آبیاری اشاره کرد.