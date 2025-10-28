ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر درجهداری نیرو جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر درجهداری نیروی زمینی و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان ولایتمدار و انقلابی در استان ثبتنام میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاعرسانی ارتش به نشانی www.gozinesh.aja.ir و یا به دفتر جذب و عضویابی ارتش واقع در یاسوج، بلوار ارم، اداره تعاون و کار شهرستان بویراحمد، طبقه همکف دفتر گزینش و استخدام ارتش مراجعه و یا با شمارههای ۰۹۱۷۳۴۱۵۵۳۴ – ۰۷۴۳۳۳۵۲۶۴ تماس بگیرند.
همچنین دانشگاه افسری امام خمینی (ره) نوشهر نیروی دریایی ارتش از بین جوانان غیور استان در رشتههای نظری (ریاضی و تجربی و معارف و انسانی) و نیز از بین رشتههای فنی دریایی (الکترونیک دریایی، مکانیک دریایی، تاسیسات مکانیکی، ماشین ابزار و کاربری) دانشجو میپذیرد.