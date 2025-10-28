پخش زنده
دبیر انجمن سکته مغزی ایران با بیان اینکه سکته مغزی دومین عامل مرگ در کشور است، گفت: روزانه ۲۰۰ تهرانی دچار سکته مغزی میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، احسان شریفی پور، دبیر انجمن سکته مغزی ایران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر در کشور است و در تهران هر شب ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر دچار سکته مغزی میشوند که این بیماری آنها را به کام مرگ میکشاند یا ناتوان میکند. اگر آگاهی رسانی درباره این بیماری صورت نگیرد و وزارت بهداشت نتواند اولویتهای بیماریها را مشخص کند، دچار مشکل در حوزه بروز و درمان سکته مغزی خواهیم بود.
وی افزود: شبکه اورژانس ۱۱۵ برای خدمترسانی سریع به بیماران سکته مغزی وجود دارد و در صورت مشاهده علائم سکته مغزی نباید تاخیر داشت زیرا هر دقیقه تعداد زیادی سلول عصبی به صورت بازگشتناپذیر از بین میروند.
وی با بیان اینکه نواز مغز و نقشهبرداری مغز نمیتواند احتمال بروز سکته مغزی را از قبل پیشبینی کند، تصریح کرد: بروز سالانه سکته مغزی ۱۵۰ نفر در هر صد هزار نفر جمعیت است. این آمار در مقایسه با جهان ۱.۵ برابر بیشتر است و سکتههای قلبی و مغزی جمعا عامل بیش از نصف مرگ و میرهای کشور هستند.
شریفی پور گفت: افرادی که با سکته مغزی وارد اورژانس میشوند باید سریعا تصویربرداری و درمان حل کننده لخته برای آنها آغاز شود.