استاندار گیلان گفت: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مسیر ۶۵ کیلومتری آزادراه قزوین – رشت در محدوده استان، به بهسازی و اصلاح نقاط موجدار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس امروز با هدف بررسی وضعیت تردد، ایمنی مسیر و روند اجرای طرحهای عمرانی، از آزاد راه قزوین - رشت، با حضور امین شعبانی مدیر عامل شرکت آزادراه قزوین - رشت و فریبرز مرادی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان بازدید کرد.
استاندار گیلان در این بازدید، با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی و ارتقای ایمنی مسیر، گفت: با توجه به اهمیت محور قزوین - رشت بهعنوان مسیر ارتباطی شرق و غرب استان، بهبود زیرساختهای حمل و نقل جادهای و اجرای دقیق طرحهای عمرانی در این بخش، نقش مهمی در کاهش تصادفات و تسهیل تردد مسافران دارد.
هادی حق شناس افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مسیر ۶۵ کیلومتری آزادراه قزوین – رشت در محدوده گیلان، ناهمواری و موجهای سطحی دارد که باید با برنامهریزی مناسب و همکاری دستگاههای مسئول، بهسازی شود.
استاندار گیلان بر لزوم تأمین روشنایی، نصب نیوجرسیهای بتنی و رفع نقاط پرخطر مسیر تأکید کرد و گفت: این اقدامات موجب افزایش ایمنی و رضایت کاربران این جاده خواهد شد.
هادی حقشناس با تأکید بر هزینه بخشی از عوارض دریافتی از خودروها و مجتمعهای خدماتی بینراهی برای توسعه زیرساختها، تأمین روشنایی و بهسازی مسیر، افزود: بهرهگیری از منابع مالی حاصل از عوارض آزادراهها برای بهبود ایمنی جادهها، موجب کاهش حوادث رانندگی و افزایش رضایت مسافران خواهد شد.
استاندار گیلان همچنین از ساخت نمازخانه و سرویسهای بهداشتی جدید در محدوده عوارضی بقعه متبرکه امام زاده هاشم خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی مرتبط موظفند برای اجرای این طرح همکاری کنند.
حق شناس در پایان با اشاره به اهمیت توسعه شبکه حمل و نقل در رونق گردشگری و اقتصاد گیلان، افزود: ایمنسازی محورهای مواصلاتی و ارتقای خدمات رفاهی از مهمترین برنامههای مدیریت استان در حوزه راه و حمل و نقل است.