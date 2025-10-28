اسکان کارگری شهرداری ناحیه دو منطقه ۱ با هدف ساماندهی و ایجاد فضای مناسب برای حضور کارگران خدمات شهری، در محله درکه به مراحل پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید افشاری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک اظهار داشت: کارگران خدمات شهری ناحیه دو و نواحی غربی منطقه به صورت اسکان در کانکس و یا در ساختمان قدیمی به صورت پراکنده مستقر بودند بر همین اساس پروژه اسکان کارگری این ناحیه وارد فاز اجرا شد.

او افزود: در حال حاضر اسکان کارگری ناحیه دو در محله درکه با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، در مرحله اتمام نازک کاری بوده و با سرعت، دقت و طبق زمانبندی پیش بینی شده در حال اجرا است.

افشاری تصریح کرد: این پروژه به مساحت حدود ۵۰۰ متر مربع در ۲ طبقه و دارای فضا‌هایی از جمله نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه و ... است و قابلیت اسکان ۱۰۰ کارگر را خواهد داشت.