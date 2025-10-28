معاون اول رئیس جمهور با توجه به مطالبه مردم برای سالم‌سازی اقتصاد کشور، گفت: در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به سمت اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط، حرکت و اقدامات را با توجه به وضع کشور ساماندهی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در مراسم تکریم و معارفه علیرضا رشیدیان و حبیب‌الله حقیقی، رؤسای سابق و جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: این ستاد در دوره دولت وفاق ملی، روند منطقی و خوبی برای همکاری با سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و دولتی داشت و دستاورد‌های ارزشمندی نیز کسب کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در این دوره نگاه غالب درباره مسئله شوم و آزاردهنده قاچاق این است که علت در اولویت باشد، نه معلول.

وی تصریح کرد: همواره رویکرد دولت‌ها برخورد جدی با مسئله قاچاق بوده است، زیرا قاچاق در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی نیز آثار منفی به جا می‌گذارد که این آثار کمتر از آثار اقتصادی نیست.

عارف در ادامه تاکید کرد: در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به سمت اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط حرکت کرده و اقدامات خود را با توجه به شرایط کشور ساماندهی کنیم. مصوبه‌ای که درباره ته‌لنجی و کوله‌بری که تا حدود خوبی اجرا شده است، توانست مسائل این حوزه را سامان دهد، زیرا گاهی برچسب زدن نادرست به یک جوان به او القاء می‌کند که باید مسیر قاچاق را ادامه دهد؛ بنابراین تلاش شد که با اجرای این مصوبه یک جوان یا یک فردی که احتمالا نیازمند است، دچار مشکل نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه این جلسه را به عنوان تغییر مدیریت تلقی نمی‌کنم، گفت: افتخار ما این است که عده‌ای با کشور، نظام و مردم میثاق بسته‌اند که در خدمت آنان باشند. از نظر آنان هم خدمت یک جایگاه خاص نیست که اگر ارزشمند باشد آن را بپذیرند و اگر پایین‌تر باشد، آن را رد کنند. این عده خود را خادم مردم و نظام می‌دانند.

وی با قدردانی از آقایان رشیدیان، حقیقی و بیات، گفت: از این مدیران که جابجا شدند می‌خواهم که مسئولیت قبلی خود را فراموش نکنند، زیرا ما به کمک آنان همچنان نیازمندیم. در دوره مسئولیت آقای رشیدیان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انسجام خوبی میان دستگاه‌های مختلف ایجاد شد. این ستاد، سنگر فرهنگی است. از سویی، آقای حقیقی نیز سابقه‌ای طولانی در خدمت داشته‌اند و همیشه برای خدمت حاضر بوده‌اند. من شهادت می‌دهم که انگیزه این مدیران همواره خدمت بوده است.

عارف ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام، اسناد بالادستی و راهبرد دولت چهاردهم تاکید شده است که مردم صاحب انقلاب بوده و دارای حق هستند. ما نیز خدمتگزار مردم هستیم و کشور هرچه دارد از این مردم است که یک نمونه آن در جنگ ۱۲ روزه است که بر ما تحمیل شد. ما قصد جنگ نداشتیم، اما دشمن جنگی را به ما تحمیل کرد. در چند ساعت اول فرماندهان ارشد دفاعی ما شهید شدند، اما حماسه اول خلق شد و در چند ساعت فرماندهان جدید در همان حد توانایی فرماندهان شهید جایگزین شدند و چند ساعت بعد هم عملیات مقابله با دشمن آغاز شد. چنین اقدامی در هیچ کشور دیگری سابقه نداشته است.



معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: حماسه دوم را مردم خلق کردند. دشمن که البته همیشه تحلیل‌های اشتباه دارد، تلقی کرد که پس از به شهادت رساندن فرماندهان ارشد کشور، مردم به نفع دشمن به خیابان می‌آیند، اما مردم حماسه بی نظیری را شکل دادند. آیا شما سراغ دارید که چنین مسائلی در سایر کشور‌ها مردم اینگونه عمل کنند؟ در دوران کرونا دیدیم که مردم برخی کشور‌ها چگونه فروشگاه‌ها را غارت می‌کردند، اما در آن ۱۲ روز ما حس نکردیم که اجناس در بازار کم شده باشد.

عارف افزود: حدود ۷ میلیون نفر به استان مازندران رفتند، اما کمبودی ایجاد نشد و نانوایی‌ها و فروشگاه‌ها ساعات کاری خود را افزایش داده و مردم هم غذای صلواتی توزیع می‌کردند یا مسافران را مهمان خود می‌کردند. افتخار است که ما به این مردم خدمت کنیم.

وی تصریح کرد: با تدابیر عالمانه مقام معظم رهبری، دشمن در روز دوازدهم با واسطه‌هایی تقاضای توقف آتش کرد و ما پذیرفتیم. یکی از دستاورد‌های این جنگ این بود که ما بدانیم در کدام بخش‌ها باید با جدیت کار کنیم. دستاورد‌های راهبردی و نظامی ما در ۴ ماه بعد از جنگ مطمئناً بیشتر از سالیان گذشته است. البته لازم است مردم با آرامش زندگی کنند، اما مراکز دانشگاهی، راهبردی و دفاعی ما بدون آنکه به آنان ابلاغ شود، وظایف خود را انجام دادند و امروز وضع ما نسبت به ۲۳ خرداد بهتر و آمادگی ما بیشتر است. البته ما جنگ‌طلب نیستیم، اما آمادگی دفاع را داریم.

عارف با بیان اینکه مردم از ما مطالبه سالم سازی اقتصادی را دارند، تصریح کرد: شاید مهم‌ترین بخش سالم‌سازی در اقتصاد مبارزه با قاچاق باشد البته باید علل قاچاق، ریشه‌یابی شود. ما باور داریم که مرز‌ها را باید با نگاه فرهنگی اداره کنیم، نه امنیتی. البته در ده‌های گذشته به دلیل شیطنت دشمنان مجبور بودیم که نگاه امنیتی به مرز‌ها داشته باشیم، اما این نگاه موقت است. ما معتقدیم مردم مرزنشین بهترین مرزبانان ما هستند و وظیفه ما تأمین معیشت آنان است.

معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به تجربه موفق واگذاری اختیارات به استان‌ها در جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: دولت بر اساس این تجربه موفق در حال واگذاری اختیارات به استان‌ها است. راهبرد تهاتر در استان‌های مرزی دنبال خواهد شد و استان‌های مرزی اجازه دارند با کشور‌های همسایه همکاری کنند و نیاز به اجازه از مرکز هم ندارند. اجرای این سیاست، موجب ایجاد اشتغال برای مردم مرزنشین می‌شود تا جوان ساکن در این استان‌ها به علت نداشتن شغل به بیراهه نرود.

وی، همچنین با اشاره به برخی غفلت‌ها در گذشته در خصوص تبادلات مرزی و همکاری با همسایگان، گفت: سیاست دولت، افزایش تعامل با همسایگان است تا در شرایط خاص کشور، برای تأمین نیاز‌های خود نیاز به پرواز و انتقال دریایی نداشته باشیم؛ البته ما نقش کلیدی در دریای جنوب، یعنی خلیج فارس و دریای عمان داریم و اگر دشمن کوچک‌ترین شیطنتی کند، ما در آنجا حاکم می‌شویم.

عارف تأکید کرد: تکمیل راهگذرها و راه‌های ریلی و جاده‌ای با هدف توسعه روابط با همسایگان در حال انجام است. روابط ما با کشور‌های همسایه و اتحادیه اوراسیا بسیار خوب توسعه یافته و یک فضای صمیمی و همدلانه با توجه به منافع مشترک ایجاد شده است. ما کشور‌های همسایه را برادران خود می‌دانیم و به دنبال وحدت با کشور‌های اسلامی هستیم. اگر اختلافی هم باشد، آن را در فضای صمیمانه حل خواهیم کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور، همچنین گفت: رویکرد اصلاح ضوابط و نگرش‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مقابله با فساد اقتصادی، به خوبی انجام شده و دستاورد‌های خوبی هم حاصل شده است. البته هیچ ایرادی ندارد، اقداماتی که تاکنون انجام شده است، اصلاح شود. ما در دولت هم آیین‌نامه‌ها را اصلاح می‌کنیم. اصلاح این روند‌ها به بهتر شدن دستاورد‌ها کمک می‌کند.

وی با آرزوی موفقیت برای آقای رشیدیان در سازمان حج و زیارت، تصریح کرد: اولویت ما تقویت همکاری با همسایگان، به‌خصوص عربستان است. ما اکنون با این کشور، رابطه‌ای بسیار صمیمانه و دوستانه در همه بخش‌ها داریم.

عارف در پایان با توجه به اینکه دولت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت می‌کند تا سهم کوچکی در این جهاد ارزشمند داشته باشد، گفت: هدف ما سالم‌سازی اقتصاد کشور است تا بتوانیم به مطالبات مربوط به جوانان کشورمان، پاسخ مناسب دهیم. شغل، مسکن و زندگی آبرومند، حق جوان است و موفقیت ستاد‌هایی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سالم‌سازی اقتصاد، پاسخ به مطالبات جوانان و ایجاد جامعه‌ای در شأن مردم کشورمان، کمک می‌کند.