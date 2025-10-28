پخش زنده
آثار تاریخی حاصل از کاوش های باستان شناختی جزیره هرمز، در نمایشگاه ملی ارمغان ابریشم به معرض نمایش قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: این آثار سفالی تاریخی، سلادن مربوط به سده نهم هجری قمری و چینی آبی و سفید مربوط به سدههای نهم و دهم هجری است.
سپهر زارعی افزود: این قطعات نشان دهنده پیوندهای گسترده فرهنگی، تجاری و هنری این منطقه از خلیجفارس با سرزمینهای شرق آسیا، بهویژه چین، در دوران میانه اسلامی است.
وی گفت: در نمایشگاه ارمغان ابریشم، مجموعهای از آثار تاریخی مرتبط با مسیر زمینی و دریایی جاده ابریشم به نمایش درآمده است.
نمایشگاه ارمغان ابریشم تا ۲۲ آبانماه در موزه ملی ایران برای بازدید علاقمندان دایر است.