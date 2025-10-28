رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک گفت: قاچاقچی ۱۴ عدد مخزن گاز سرد کننده در تعزیرات حکومتی محکوم به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی در گلوگاه پل زال اندیمشک پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۱۴ عدد مخزن گاز سرد کننده به ارزش ۸۳۷ میلیون و ۸۲ هزار ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

وحیدی مهر ادامه داد: شعبه پس از تحقیقات لازم تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط کالا، متحلف را به پرداخت ۸۳۷ میلیون و ۸۲ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای قاچاق کشف شده محکوم کرد.

به گفته رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک؛ شعبه با توجه به اینک ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا بیشتر بود مبلغ ۸۳۷ میلیون و ۸۲ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به یک میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.