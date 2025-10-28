پخش زنده
رئیس سازمان حج و زیارت از آغاز پیشثبتنام حج تمتع سال ۱۴۰۵ از ششم آبان ماه برای دارندگان قبوض تا پایان بهمن ۸۶ خبر داد و گفت: روند ثبتنام تا پر شدن ظرفیت استانها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به روند پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ بیان کرد: ثبتنام از دارندگان قبوض ودیعهگذاری تا پانزدهم بهمن سال ۱۳۸۶ انجام میشود و از ساعت ۱۰ صبح روز ششم آبان دارندگان قبوض تا پایان همان ماه نیز میتوانند در استانهای دارای ظرفیت خالی نامنویسی کنند. وی افزود: ثبتنام از بیستم مهرماه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت در هر استان ادامه خواهد داشت و متقاضیان باید از طریق سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir اقدام کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر از متقاضیان در سامانه نامنویسی کردهاند، میانگین سنی افراد ثبتنامکننده ۵۷ سال است و ۵۵ درصد از آنان را بانوان تشکیل میدهند. وی توضیح داد: با توجه به اهمیت سلامت زائران، استطاعت جسمی آنان پس از تکمیل مرحله پیشثبتنام بررسی خواهد شد تا زائران در سلامت کامل مناسک حج را انجام دهند.
رشیدیان افزود: پروازهای حج تمتع آینده از دهه نخست اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و با برنامهریزی دقیق تلاش میشود پروازها همانند سال گذشته بدون تأخیر صورت گیرد. وی بیان کرد: قیمت نهایی حج تمتع منوط به قراردادهای خدمات اجرایی با کشور میزبان است که شامل اسکان، تغذیه، حملونقل و امور ایام تشریق خواهد بود و پس از نهاییشدن اعلام میشود.
وی تصریح کرد: قراردادهای اسکان هتلها تقریباً نهایی شده و با تلاش کمیسیون آسمان، اجاره زودهنگام هتلها سبب صرفهجویی ۳ تا ۵ درصدی در هزینهها شده است.
وی توضیح داد: هتلهای شهر مکه از کیفیت بالاتری برخوردارند، در حالی که در مدینه از هتلهایی با فاصله کم تا حرم پیامبر استفاده میشود.
رشیدیان درباره سفرهای عمره مفرده بیان کرد: از ابتدای شهریور تاکنون بیش از ۴۷ هزار نفر مشرف شدهاند و از دوازدهم آبان ظرفیت اعزام روزانه از هزار نفر به ۱۳۵۰ نفر افزایش خواهد یافت. وی افزود: میانگین هزینه سفرهای ۱۰روزه با اقامت در مدینه و مکه حدود ۶۳ میلیون تومان است که با خدمات مطلوب، گزینه مناسبی برای متقاضیان، بهویژه جوانان، محسوب میشود.
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: سفرهای عمره دانشجویی از بیستوپنجم آبان آغاز میشود و این برنامه، فرصت ارزشمندی برای دانشگاهیان علاقهمند به زیارت خانه خدا خواهد بود.