مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از برنامه فوری در حوزه طرح جوانی جمعیت و تخصیص ۳ هزار واحد مسکونی به جوانان واجد شرایط در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحاله عمادی از برنامه فوری در حوزه طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیتهای ایجادشده، در روزهای آینده شاهد تخصیص سه هزار واحد مسکونی به جوانان واجد شرایط در سراسر خوزستان خواهیم بود که اقدامات اولیه آن در کمیسیونهای مربوطه به پایان رسیده است.
وی وضعیت کنونی طرح نهضت ملی مسکن را گذار از مرحله برنامهریزی و وعده به فاز عملیاتی و تحویل بیان کرد و افزود: اکنون با آمادهشدن بسترها، نوبت به اقدام نهایی متقاضیان برای تکمیل ساختوساز رسیده، چرا که با انجام این کار متقاضیان بیشتری به پروژهها وصل میشوند.
عمادی با اشاره به حل چالشهای پیشین و مانع زداییهای جدی گفت: هماکنون نه تنها شمار زیادی از پروژههای بلاتکلیف سالهای گذشته به سرانجام رسیده، بلکه چرخ پرداخت تسهیلات بانکی نیز با پیگیری در شورای مسکن، به نرمی در حال چرخش است. مهمتر از آن، مشکل اصلی یعنی تامین زمین در اکثر مناطق استان مرتفع شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه زمینها به صورت گروهساخت در حال واگذاری به متقاضیان دارای شرایط است، خطاب به آنها تاکید کرد: ضروری است متقاضیان در مهلت مقرر نسبت به دریافت پروانه و آغاز عملیات ساختمانی اقدام کنند تا شاهد به ثمر نشستن این سرمایهگذاری ملی باشیم.
عمادی در ادامه از تکمیل زنجیره تامین زمین تا بهبود تسهیلات بانکی برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده، تکمیل و بهرهبرداری از تعداد قابل توجهی واحد مسکونی نیمهتمام در خوزستان در مرحله نهایی است.
وی از اتمام کامل یک پروژه ۲۲۰ واحدی در اندیمشک و پیشرفت مناسب پروژه مشابه آن خبر داد و خواستار همراهی بیشتر متقاضیان در تامین آورده مالی برای شتاببخشی نهایی شد.
استان خوزستان با بیش از پنج میلیون نفر یکی از استانهای پرجمعیت کشور به شمار میشود.