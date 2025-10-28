گروه برنامه‌ساز «انارستان» شبکه افق این هفته با برپایی پایگاه‌های ویزیت رایگان، به استان مازندران سفر می‌کند و میزبان مردم خون‌گرم شهرستان بهشهر و منطقه هزارجریب خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «انارستان» شبکه افق در ادامه فعالیت‌های میدانی خود با محور سلامت و سبک زندگی سالم، این هفته مهمان مردم شریف استان مازندران خواهد بود.

در این برنامه، تیمی از پزشکان متخصص و کادر درمانی «انارستان» خدمات ویزیت رایگان را برای ساکنان شهرستان بهشهر و روستای پارچ در منطقه هزارجریب ارائه می‌کنند.

این گروه روز چهارشنبه ۷ آبان ماه در شهرستان بهشهر و روز پنج شنبه ۸ آبان ماه در روستای پارچ (هزارجریب) از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ حضور دارند.

برنامه «انارستان» با هدف گسترش فرهنگ پیشگیری، ترویج سبک زندگی سالم و ارتباط مستقیم با مردم، از شبکه افق پخش می‌شود.